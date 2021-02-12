Игры
Сегодня в 15:19
Steam запустил распродажу игр в честь Лунного Нового года
До 15 февраля
К распродаже игр в честь Лунного Нового года присоединился и популярный сервис цифровой дистрибуции Steam. Акция продлится вплоть до 15 февраля.
Так, стоимость культового файтинга Mortal Kombat 11 упала с 1035 рублей до 310 рублей.
С 75% скидкой можно приобрести Battlefield 1. Напомним, что в обычное время игра продается за 2 499 рублей, тогда как сейчас доступна за 624 рубля.
С 90% скидкой, в свою очередь, можно ухватить Sherlock Holmes: The Devil's Daughter.
Сэкономить 80% предлагается на покупке Far Cry 5.
В распродаже участвуют тысячи игр, которые разделены для удобства по жанрам. Ознакомиться с полным списком тайтлов, доступных со скидками, можно по этой ссылке. Завершится акция 15 февраля в 21:00 по Москве.