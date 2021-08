Steam запустил распродажу новейшего гоночного симулятора Project CARS 3 со скидкой -70%

Project CARS 3 представляет из себя гоночный симулятор, выпущенный разработчиками знаменитых Need for Speed: Shift и Need for Speed Shift 2: Unleashed буквально в прошлом году. Игроки могут кататься на более 200 элитных шоссейных и гоночных автомобилях по более 120 трассам мира. В игре можно соревноваться, зарабатывать опыт и кредиты, покупать и улучшать автомобили. С 70% скидкой продается также набор Project CARS 3 Deluxe Edition.

Напомним, что в обычное время Project CARS 3 продают за 1 999 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 599. Купить тайтл можно перейдя по этой ссылке.