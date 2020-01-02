Steam запустил распродажу серии игр Devil May Cry

Так, в рамках акции первая часть серии Devil May Cry доступна всего за 249 рублей ( 75% скидка), тогда как раньше она стоила 1999 рублей.

Также по 60% скидке можно купить Devil May Cry 4 Special Edition, а это всего 399 рублей вместо прежних 999 рублей.