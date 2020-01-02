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Сегодня 19:56
Steam запустил распродажу серии игр Devil May Cry
Скидки до 76%
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил распродажу популярной серии игр в жанре слэшер, разработанных компанией Capcom, а именно Devil May Cry.
За 659 рублей (67% скидка) продается Devil May Cry 5 (with Red Orbs), которая стоила раньше порядка 1999 рублей.
Кроме того, Steam также продает со скидкой и дополнительный контент к игре. Так, DLC под названием Devil May Cry:Vergil's Downfall доступен всего за 62 рубля вместо 249 рублей, тогда как Devil May Cry: Weapon Bundle можно купить 15 рублей.
Ознакомиться с полным списком дополнительного контента, который продается по скидке, можно на официальной странице распродажи.