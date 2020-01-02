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Игры
Сегодня 19:56

Steam запустил распродажу серии игр Devil May Cry

Скидки до 76%
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил распродажу популярной серии игр в жанре слэшер, разработанных компанией Capcom, а именно Devil May Cry.

Так, в рамках акции первая часть серии Devil May Cry доступна всего за 249 рублей ( 75% скидка), тогда как раньше она стоила 1999 рублей.

Также по 60% скидке можно купить Devil May Cry 4 Special Edition, а это всего 399 рублей вместо прежних 999 рублей.

За 659 рублей (67% скидка) продается Devil May Cry 5 (with Red Orbs), которая стоила раньше порядка 1999 рублей.

Кроме того, Steam также продает со скидкой и дополнительный контент к игре. Так, DLC под названием Devil May Cry:Vergil's Downfall доступен всего за 62 рубля вместо 249 рублей, тогда как Devil May Cry: Weapon Bundle можно купить 15 рублей.

Ознакомиться с полным списком дополнительного контента, который продается по скидке, можно на официальной странице распродажи.