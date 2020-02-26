Steam запустил распродажу симулятора снайпера

Так, если в обычное время стоимость Sniper Ghost Warrior 3 составляла 699 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 174 рубля. А с 82% скидкой, в свою очередь, продается и вторая часть данной игры. К слову, в обычное время она стоит и без того небольшие деньги - 249 рублей, а до 28 февраля ее можно установить всего за 49 рублей. За 299 рублей можно приобрести комплект Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition, в состав которого вошли сразу несколько изданий.

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