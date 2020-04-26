Steam запустил временную бесплатную раздачу многопользовательского симулятора выживания

Project Winter представляет из себя многопользовательскую приключенческую игру, рассчитанную на восемь человек. Геймерам предстоит сыграть за выжившего, который оказался среди незнакомцев. Причем стоит отметить, что в игре предусмотрены тайные роли, что подразумевает присутствие среди остальных незнакомцев предателей, которым необходимо помешать спастись компании выживших и сделать это незаметно.

Напомним, что обычная стоимость тайтла составляет порядка 435 рублей, тогда как в рамках акции в нее можно будет сыграть абсолютно бесплатно. Кроме того, сейчас на игру действует 65% скидка, благодаря чему ее можно ухватить всего за 152 рубля.