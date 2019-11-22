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Игры
Сегодня 13:10

Steam запустила распродажу легендарных Mortal Kombat и Injustice с максимальными скидками

Распродажа продлится до 25 ноября
Steam продолжает баловать геймеров скидками на популярные игры. Сейчас сервис предлагает приобрести сразу два легендарных файтинга по максимальным скидкам.

Так, самая актуальная версия Mortal Kombat доступна за 595 рублей, в то время как обычно она стоит 1190 рублей.

Кроме того, Steam распродает и остальные части файтинга, к примеру Mortal Kombat X продается за 305 рублей (скидка 66%), тогда как Mortal Kombat XL можно урвать всего за 209 рублей (скидка 70%) вместо 699 рублей.

Что касается Injustice,то здесь предложение не менее заманчивое. Для Injustice 2 Legendary Edition предусмотрена 75% скидка, тогда как Injustice 2 можно приобрести по 70% скидке.

Распродажа продлится до 25 ноября.