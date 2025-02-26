SteamDB научился показывать игры, в которых используется генеративный ИИ

Теперь пользователи могут увидеть, в каких тайтлах применяются нейросети при создании контента.

С прошлого года Steam требует от разработчиков раскрывать использование ИИ при добавлении игр в магазин. В специальном разделе «AI Generated Content Disclosure» указывается, каким образом нейросети помогали при разработке.

Например, в случае The Outlast Trials студия уточняет, что ИИ использовался для генерации изображений и постеров в игровом окружении.

Хотя сам Steam пока не позволяет фильтровать игры с ИИ-контентом, SteamDB теперь предоставляет такую возможность.

На сайте появился тег «AI Content Disclosed», который включает более 4900 игр с раскрытой информацией об ИИ. Пользователи могут удалить их из поиска, добавив &tagid=-1368160 в URL SteamDB.