SteamOS обошла Windows 11 почти во всех играх в тестах на Lenovo Legion Go S

В испытаниях участвовали пять игр: Returnal, Borderlands 3, Cyberpunk 2077, Homeworld 3 и DOOM: The Dark Ages. Операционная система от Microsoft тестировалась как с драйверами от Lenovo, так и с пакетом от Asus.

Игры запускались в двух режимах: с высокими настройками графики при разрешении 1920 × 1080 и на низких — при 1200 × 800.