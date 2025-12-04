SteamOS справляется с видеопамятью хуже, чем Windows — Valve признала проблему

На RX 7600 под SteamOS игры вроде Cyberpunk 2077 с трассировкой и Returnal начинают резко «проваливаться» в слайд-шоу после заполнения 8 ГБ VRAM. На Windows 11 разница между RX 7600 и RX 7600 XT (16 ГБ) есть, но она значительно меньше.

Причина в механизме управления памятью. Когда игра переполняет видеобуфер, SteamOS слишком агрессивно сбрасывает данные в системную память через PCIe, что вызывает огромные задержки и падения fps. На Windows этот процесс происходит заметно мягче.

Разработчик Valve Пьер-Луп Гриффе признал проблему и подтвердил, что команда уже готовит исправления — патч вскоре попадёт в тестовую ветку SteamOS.

Он отметил, что Deck лишён этой проблемы, поскольку использует общую память GPU и CPU. Но есть ведь еще и будущая Steam Machine — первое устройство Valve с дискретной видеокартой, где управление VRAM критично.

Valve обещает довести производительность 8 ГБ GPU в SteamOS хотя бы до уровня Windows.