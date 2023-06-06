Стоимость акций игрового движка Unity выросли на 25% после анонса сотрудничества с Apple на презентации гарнитуры Vision Pro

В результате объявления о партнёрстве в рамках выпуска шлема Apple Vision Pro, акции Unity выросли на 26%. Это самый значительный их скачок с момента первичного публичного размещения акций в 2020 году.

Стоит отметить, что пока что представители Unity не прокомментировали данное партнёрство. Однако, с учётом роста акций после объявления, данный момент явно является важным шагом для Unity.

Напоним, что конкурент компании, Epic Games, напротив, многие годы судится с яблочной корпорацией из-за 30%-комиссии в магазине Apple. Разработчики известны в первую очередь в качестве авторов движка Unreal Engine и игры Fortnite.