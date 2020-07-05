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Стоимость ПК-версии игры Horizon Zero Dawn в России неожиданно выросла в три раза
С 930 рублей до 2800 рублей
Напомним, что игра Horizon Zero Dawn появилась на просторах сервиса цифровой дистрибуции Steam лишь 3 июля. Так, в онлайн-магазине появилась возможность оформить предварительный заказ на игру за 930 рублей. Однако нескольким позднее, неожиданно для всех, стоимость ПК-версии игры Horizon Zero Dawn в России выросла в три раза.
Так, буквально вчера вечером пользователи Steam обнаружили, что цена на игру резко выросла с 930 рублей до 2800 рублей. Стоит отметить, что помимо Steam предзаказ на игру был открыт и в Epic Games Store. Там, к слову, стоимость игры осталась неизменной - 1099 рублей.
Напомним, что официальный релиз ПК-версии приключенческой ролевой игры с открытым миром Horizon Zero Dawn должен состояться уже в начале следующего месяца, а именно - 7 августа.