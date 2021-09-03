Стоматолог пообещал бесплатно почистить зубы победившему его в видеоигре пациенту

Одним из таких дантистов оказался Тедж А. Шах. Он опубликовал видео, в котором предложил победить его в Super Smash Bros Ultimate. И если потенциальному пациенту это удастся, то врач готов провести чистку его зубов совершенно бесплатно.

Правила соревнования максимально просты: матч проходит в режиме 1 на 1, за победу предлагается бесплатная чистка зубов. Если же дантист победит, то… Ничего не произойдёт — просто пациент не получит выигрыша.

Что интересно, в комментариях под роликом уже появились целые обсуждения, в которых игроки выстраивают стратегии против используемых Шахом бойцов.