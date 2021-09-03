Стоматолог пообещал бесплатно почистить зубы победившему его в видеоигре пациенту

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Стоматолог пообещал бесплатно почистить зубы победившему его в видеоигре пациентуДостаточно заманчивое предложение получается
Лечение и чистка зубов — удовольствие не из дешёвых. Но, как оказалось, находятся специалисты, которые готовы провести часть процедур бесплатно. Для этого достаточно победить их в виртуальном поединке.
Одним из таких дантистов оказался Тедж А. Шах. Он опубликовал видео, в котором предложил победить его в Super Smash Bros Ultimate. И если потенциальному пациенту это удастся, то врач готов провести чистку его зубов совершенно бесплатно.
Правила соревнования максимально просты: матч проходит в режиме 1 на 1, за победу предлагается бесплатная чистка зубов. Если же дантист победит, то… Ничего не произойдёт — просто пациент не получит выигрыша.
Что интересно, в комментариях под роликом уже появились целые обсуждения, в которых игроки выстраивают стратегии против используемых Шахом бойцов.