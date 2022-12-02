Страдай за свои деньги: The Callisto Protocol зависает у игроков на компьютерах из-за защиты от пиратов

У игры множество негативных отзывов в Steam, которые оставляют владельцы даже самых производительных компьютеров. Отмечается, что даже ПК с видеокартами RTX 3080 Ti или RTX 4080 сталкиваются с падением в частоте кадров — с 60 к/с до 15 к/с. При этом подавляющее количество игроков не прошли даже половину игры.

Причину видят в оптимизации компьютерной версии Callisto для зашиты от пиратов. Потому среди отзывов мелькает недовольство именно оптимизацией.

При этом в целом у продукта высокий рейтинг на сторонних ресурсах, в частности, на Metacritic — 74 из 100 на основе 14 обзоров (для Xbox), 76 из 100 на основе 34 обзоров (для PlayStation). То есть пользователи консолей технической стороной игры довольны.