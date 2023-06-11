Страна победившего феминизма: в США каждый второй ПК-игрок — женщина

По данным, полученным в результате опросов более чем 10 000 игроков старше 13 лет, женщины составляют значительную часть игрового сообщества в различных сегментах.

Так, результаты исследования продемонстрировали, что 47% консольных геймеров в США — это женщины. Это на 1% больше, чем годом ранее.

Также женщины составляют 50% игроков на ПК и 54% мобильных геймеров. Прирост относительно 2022-го такой же.

Что интересно, женщины занимают значительную долю среди владельцев консолей разных брендов. Согласно отчёту, 41% консолей PlayStation 5 принадлежат женщинам, а также 45% консолей Xbox и 52% Nintendo Switch.