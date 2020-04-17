Стратегическая игра вселенной Warhammer стала временно бесплатной

Total War: Warhammer II представляет из себя пошаговую стратегию в реальном времени. Сюжет данного тайтла посвящен противостоянию за владение Великим Вихрем, на который рассчитывает каждая из представленных рас.

Напомним, что в обычное время игра продается за 2489 рублей, тогда как вплоть до 19 апреля в нее можно будет сыграть абсолютно бесплатно. Кроме того, на игру действует 66% скидка, благодаря чему ее можно приобрести всего за 846 рублей. Сниженная цена, в свою очередь, будет активна до 23 апреля.