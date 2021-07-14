Стратегию по мотивам Второй мировой отдают дешевле 35 рублей

Так, в рамках распродажи Company of Heroes 2 отдают с 95% скидкой. Напомним, что в обычное время стратегия по мотивам Второй мировой продается за 699 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить дешевле 35 рублей.

С 80% скидкой, в свою очередь, продается Company of Heroes — стоимость игры упала с 699 рублей до 139.

На 75% упала стоимость Company of Heroes 2 - Ardennes Assault — это отдельный продукт для одного игрока, посвященный Армии США.