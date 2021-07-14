Стратегию по мотивам Второй мировой отдают дешевле 35 рублей

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Сегодня в 16:35
Стратегию по мотивам Второй мировой отдают дешевле 35 рублейСтартовала распродажа игр Company of Heroes
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил распродажу серию стратегических игр по мотивам Второй мировой войны — Company of Heroes.
Так, в рамках распродажи Company of Heroes 2 отдают с 95% скидкой. Напомним, что в обычное время стратегия по мотивам Второй мировой продается за 699 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить дешевле 35 рублей.
С 80% скидкой, в свою очередь, продается Company of Heroes — стоимость игры упала с 699 рублей до 139.
На 75% упала стоимость Company of Heroes 2 - Ardennes Assault — это отдельный продукт для одного игрока, посвященный Армии США.
С 93% скидкой доступа целая коллекция Company of Heroes 2 Master Collection, в составе которой сама игра и ряд дополнительного контента.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в данной распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится она 20 июля.