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Street Fighter V, Mortal Kombat 11 и другие файтинги продаются с большими скидками
До 16 ноября
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил акцию, которая понравится любителям файтингов. Так, в ее рамках Street Fighter V, Mortal Kombat 11 и другие игры в этом жанре продаются с большими скидками.
Тайтл Soulcalibur VI предлагается с 84% скидкой. Таким образом, его стоимость упала с 1999 рублей до 319 рублей.
В то же время, всего за 104 рубля вместо прежних 419 рублей предлагается популярный файтинг Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition.
Mortal Kombat 11, в свою очередь, можно ухватить за 414 рублей. Напомним, что ранее игра продавалась за 1035 рублей.
За 279 рублей предлагается Street Fighter V. В обычное время он стоит 699 рублей.
Ознакомиться с полным списком тайтлов, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она 16 ноября в 21:00 по московскому времени.