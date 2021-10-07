Стример заработал 43 тысячи рублей за победу в игре FIFA-22 на спор с подписчиком

Как пишет источник, блогер забил все 5 мячей и получил от подписчика обещанные 500 долларов, а затем ещё 100 «сверху». Всего выигрыш составил 600 долларов, примерно 43 тысячи рублей. Отмечается, что на это Мостовик потратил всего 20 минут своего времени.

Вероятно, тема заработка блогеров будет муссироваться всё больше, особенно на фоне недавней утечки с Twitch данных о «зарплатах» стримеров. После того, как стало известно, сколько зарабатывают такие блогеры, в Сети начали рассуждать о том, можно ли заработать такие деньги и реально ли это это сделать на Twitch.

«На донаты — добровольные пожертвования от подписчиков — жить сложно, но можно. Стримеры зарабатывают на ежемесячных подписках зрителей, которые те могут оформить на стриминговых платформах, чтобы получить виртуальные награды — например, уникальные смайлики для чата, иконки профиля и прочее», — отметил Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям киберспортивного холдинга ESforce Holding. Также, по словам эксперта, подписчики готовы платить стримерам за интересный контент. Кроме этого, игровые компании могут предлагать стримерам рекламные контракты, но для этого, конечно, необходима большая и лояльная аудитория.