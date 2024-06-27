Стримеру понадобилась помощь психолога из-за мощного босса в Elden Ring

Он не реагировал на попытки друзей отвлечь его от игры, зациклившись на попытках победить босса в течение 50 часов. И отвлёкся только в результате очередного фиаско, когда к нему в прямом эфире присоединилась психотерапевт и находилась в студии вместе с ним.

Специалист начала задавать стримеру вопросы, и, отвечая на один из них, Kai Cenat признался, что нервничает из-за невозможности победить босса, хочет вернуться к нормальной жизни и увидеть друзей.

Психотерапевт порекомендовала стримеру сконцентрироваться на положительных эмоциях от игры, а неудачную борьбу с боссом воспринимать не как поражение, а как перспективу. И, конечно, геймер получил рекомендации верить в свои силы и таким образом подходить к сражениям с боссом.

В прямом эфире проходил сеанс психотерапии и в прямом эфире специалист ушла. Kai Cenat продолжил играть ещё несколько часов и в итоге босса победил. Он признался, что после консультации ему стало легче, а окончательно он успокоился после победы.