Игры
Опубликовано 04 сентября 2024, 09:00
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Студия Ballistic Moon уволила сотрудников перед релизом ремейка игры Until Dawn

Сокращения произошли за месяц до выхода игры
Студия Ballistic Moon, работающая над ремейком игры Until Dawn для PlayStation 5 и ПК, уволила часть сотрудников всего за месяц до релиза. Об этом сообщило издание Eurogamer, а затем и сама студия в своих соцсетях.
Студия Ballistic Moon уволила сотрудников перед релизом ремейка игры Until Dawn

© Ferra.ru

В заявлении Ballistic Moon говорится, что было трудно принять решение о значительном сокращении команды для обеспечения будущего студии. Однако точное количество уволенных сотрудников и процент от общего числа команды не раскрыты.

Новость о сокращениях также подтвердили бывшие сотрудники студии, которые опубликовали сообщения в социальных сетях. Бывший младший дизайнер игр Касси Корниш и бывший технический дизайнер Харри Уильямс сообщили о потере работы. Корниш выразила сожаление по поводу увольнения, но отметила, что с нетерпением ждет выхода игры в октябре.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Тег:
#компьютерная игра