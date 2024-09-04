Студия Ballistic Moon уволила сотрудников перед релизом ремейка игры Until Dawn

В заявлении Ballistic Moon говорится, что было трудно принять решение о значительном сокращении команды для обеспечения будущего студии. Однако точное количество уволенных сотрудников и процент от общего числа команды не раскрыты.

Новость о сокращениях также подтвердили бывшие сотрудники студии, которые опубликовали сообщения в социальных сетях. Бывший младший дизайнер игр Касси Корниш и бывший технический дизайнер Харри Уильямс сообщили о потере работы. Корниш выразила сожаление по поводу увольнения, но отметила, что с нетерпением ждет выхода игры в октябре.