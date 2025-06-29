Игры
Опубликовано 29 июня 2025, 18:45
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Студия локализации GamesVoice представила русское озвучивание игры Silent Hill 2

Локализация доступна для скачивания
Российская студия озвучивания GamesVoice представила русскую локализацию игры Silent Hill 2 от японской студии Konami , которая доступна для скачивания.
Студия локализации GamesVoice представила русское озвучивание игры Silent Hill 2

© Konami

Команда поблагодарила всех неравнодушных и коллег за поддержку и участие в создании проекта. Скачать русское озучивание для Silent Hill 2 можно в соцсетях студии.

«Прикоснитесь к переосмыслению культового психологического хоррора. Побродите в непонятках по улицам мрачного Сайлент-Хилла. Помогите Джеймсу Сандерленду распутать клубок тайн, связанный с таинственным письмом от его покойной жены. Наконец, оцените профессиональный дубляж, призванный обеспечить ещё более глубокое вовлечение в происходящее», — сказано в группе студии в VK.

Источник:GamesVoice
Автор:Андрей Кадуков
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