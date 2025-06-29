Студия локализации GamesVoice представила русское озвучивание игры Silent Hill 2

Команда поблагодарила всех неравнодушных и коллег за поддержку и участие в создании проекта. Скачать русское озучивание для Silent Hill 2 можно в соцсетях студии.

«Прикоснитесь к переосмыслению культового психологического хоррора. Побродите в непонятках по улицам мрачного Сайлент-Хилла. Помогите Джеймсу Сандерленду распутать клубок тайн, связанный с таинственным письмом от его покойной жены. Наконец, оцените профессиональный дубляж, призванный обеспечить ещё более глубокое вовлечение в происходящее», — сказано в группе студии в VK.