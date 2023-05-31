Студия-разработчик «Ведьмака» опровергла слухи о поглощении Sony

17:55, 31 мая 2023
1 мин.
Студия-разработчик «Ведьмака» опровергла слухи о поглощении SonyОб этом заявила пиарщик компании
PR-менеджер польской студии CD PROJEKT RED Ола Сондей прокомментировала недавние заявления инсайдера Liz, которая в Discord рассказала о готовящемся поглощении разработчика «Ведьмака» компанией Sony.
Сондей ответила подписчику в Twitter, что студия не планирует войти в состав Sony и нет каких-либо обсуждений на этот счёт. Liz ранее говорила, что стороны обсуждают условия.
При этом многие игроки предположили, что вливание CD PROJEKT RED в Sony — логичный шаг, так как японской корпорации нужны свежие эксклюзивы для консоли PlayStation.