Суд над слившим геймплей GTA 6 хакером раскрыл подробности произошедшего

Куртай, который страдает аутизмом и был признан негодным для суда, обвиняется в утечке геймплея ещё не выпущенной игры Grand Theft Auto 6.

Суд установил, что парень, вместе со своей группировкой, состоящей в основном из подростков, проник в системы крупных технологических компаний, таких как Uber, NVIDIA и Rockstar Games.

Особенно всех поразило, что Куртай слил геймплей GTA 6, находясь под домашним арестом в отеле Travelodge.

Прокуратура утверждает, что Куртай был «застукан на месте преступления», когда полиция обыскала его номер в отеле. Несмотря на строгие условия под домашним арестом, включая запрет на доступ в Интернет, парень продолжал свои хакерские атаки.

Судебный процесс продолжался семь недель и раскрыл множество деталей о деятельности группировки. Однако, несмотря на все улики и доказательства, Куртай остаётся в заключении, и его дело до сих пор не закрыто.