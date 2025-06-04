Summer Game Fest 2025 стартует 7 июня — во сколько ждать презентацию Xbox и PC Gaming Show

Опубликовано 04 июня 2025, 07:011 мин.
Summer Game Fest 2025 стартует 7 июня — во сколько ждать презентацию Xbox и PC Gaming ShowЖдать осталось всего-ничего
Организаторы Summer Game Fest опубликовали полное расписание трансляций. Открытие фестиваля состоится 7 июня в 00:00 по московскому времени.
Презентацию SGF Showcase вновь проведёт Джефф Кили — в эфире покажут десятки трейлеров новых игр и DLC, включая крупные релизы и обновления уже вышедших тайтлов.
Сразу после основной презентации начнётся инди-шоу Day of the Devs. А главные события уикенда пройдут 8 июня:
- Xbox Games Showcase — 8 июня в 20:00 (МСК)
- The Outer Worlds 2 Direct — сразу после Xbox-шоу
- PC Gaming Show — 8 июня в 22:00 (МСК)
Другие трансляции включают Wholesome Direct, Future Games Show, Latin American и Southeast Asian Showcases, а также Frosty Games Fest. Все презентации будут доступны на YouTube и Twitch.