Summer Game Fest 2025 стартует 7 июня — во сколько ждать презентацию Xbox и PC Gaming Show

Презентацию SGF Showcase вновь проведёт Джефф Кили — в эфире покажут десятки трейлеров новых игр и DLC, включая крупные релизы и обновления уже вышедших тайтлов.

Сразу после основной презентации начнётся инди-шоу Day of the Devs. А главные события уикенда пройдут 8 июня:

Xbox Games Showcase — 8 июня в 20:00 (МСК)

The Outer Worlds 2 Direct — сразу после Xbox-шоу

PC Gaming Show — 8 июня в 22:00 (МСК)

Другие трансляции включают Wholesome Direct, Future Games Show, Latin American и Southeast Asian Showcases, а также Frosty Games Fest. Все презентации будут доступны на YouTube и Twitch.