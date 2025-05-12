Суперкомпьютер Fugaku разгромил людей со счетом 442 секстиллиона к 13 в шутливой игре

Правила были просты: за 10 секунд нужно было решить как можно больше примеров на сложение. Большинству участников удавалось справиться с 10−11 примерами, а рекорд составил 13 решений. Но Fugaku за то же время выполнил 442 010 000 000 000 000 000 000 000 операций — почти 500 квинтиллионов в секунду.

Участники с юмором восприняли своё поражение, отмечая, что для такой скорости им пришлось бы двигать ручку со скоростью света. В качестве утешения проигравшим вручили миниатюрные копии Fugaku.

Сам Fugaku — один из мощнейших суперкомпьютеров в мире, работающий на процессорах Fujitsu A64FX и обладающий производительностью 442 PFLOPS.