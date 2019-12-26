Сверхпопулярная игра Death Stranding получила признание экспертов на родине

Так, участие в голосовании приняли порядка 132 известных деятелей индустрии, в число которых также вошли и игровые разработчики. Их имена, по разумным причинам, не оглашаются, но, например, в 2018 году в числе голосующих оказались и директор NieR: Automata Еко Таро, а также сооснователя Platinum Games, студии, стоявшей за разработкой Bayonetta и Metal Gear Rising, Хидеки Камии.

В итоге возглавил список лучших игр последний на сегодняшний день проект Хидео Кодзимы — Death Stranding. Помимо данной игры, в список вошли и такие представители индустрии, как Sekiro: Shadows Die Twice, Apex Legends, Resident Evil 2 и Detroit: Become Human. Последний оказался в списке, так как многие разработчики не успели ознакомиться со играми 2019 года выпуска, а потому назвали прошлогодний хит от Quantic Dreams.