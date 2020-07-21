Сверхсложную игру Dark Souls 3 прошли на танцевальном коврике в роли геймпада

Так стримерше под ником Luality удалось пройти сверхсложный тайтл Dark Souls 3 без мышки и клавиатуры. Таким образом, девушка сражалась с противниками в игре без помощи рук. Причем отмечается, что в финальной битве стримерша даже не использовала души, чтобы улучшить характеристики героя.

Отмечается, что с помощью танцевального коврика геймерша прошла как саму игру, таки и дополнения Dark Souls 3: The Ringed City. На это дело девушка потратила больше 12 месяцев.