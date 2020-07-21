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Сверхсложную игру Dark Souls 3 прошли на танцевальном коврике в роли геймпада
На это ушло больше года
Серия игр Dark Souls получила известность в том числе и в связи с высоким уровнем сложности, который по силам не каждому геймеру. Однако пройти игру все же реально, причем сделать это можно нетривиальным способом - с помощью танцевального коврика в роли геймпада.
Так стримерше под ником Luality удалось пройти сверхсложный тайтл Dark Souls 3 без мышки и клавиатуры. Таким образом, девушка сражалась с противниками в игре без помощи рук. Причем отмечается, что в финальной битве стримерша даже не использовала души, чтобы улучшить характеристики героя.
Отмечается, что с помощью танцевального коврика геймерша прошла как саму игру, таки и дополнения Dark Souls 3: The Ringed City. На это дело девушка потратила больше 12 месяцев.