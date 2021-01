Свежее обновление Cyberpunk 2077 сломало игру ещё больше

Так, в определённый момент прохождения, игроки столкнутся с необходимостью поговорить с Такэмурой во время миссии Down on the Street («Вниз по улице»). Персонаж должен созвониться с главным героем и обсудить определённые сюжетные моменты. И если звонок и вправду совершается, то затем Такэмура просто-напросто молчит, что не позволяет активироваться дальнейшему игровому скрипту, делая Cyberpunk 2077 непроходимой, сообщает Kotaku.

Отметим, что решение у проблемы есть. Для того, чтобы продолжить путешествие по Найт Сити, необходимо перед звонком Такэмуры позвонить Джуди, после чего повесить трубку в момент входящего вызова от Такэмуры. Дальше надо пройти любой сайд квест и подождать 24 внутреигровых часа. И только после этого необходимый телефонный разговор состоится так, как это необходимо для дальнейшего прохождения игры.