Свежее обновление Sony PlayStation 4 вывело консоль из строя

Так, судя по имеющимся данным, свежее обновление под номером 7.50 принесло огромное количество различных проблем, в числе которых оказалось и полное “окирпичивание” консоли, то есть потеря работоспособности. У некоторых же пользователей приставка начала бесконечно перезагружаться, не давая тем самым возможности исправить имеющуюся ошибку. Были даже случаи, когда игроки сталкивались с тем, что консоль принудительно переводится в безопасный режим, в котором доступны только самые основные функции. Самое интересное, что обновление 7.50 должно было стать обычным минорным апдейтом с исправлением некоторых недочетов и ошибок.

Что же до самой компании Sony, то она признала, что ошибка есть и по ее словам, ее специалисты уже занимаются исправлением недочетов, чтобы вернуть работоспособность PlayStation 4 пользователей.