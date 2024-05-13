Свежее обновление Steam Deck добавило в карманную консоль функцию разгона

Опубликовано 13 мая 2024, 09:29
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Свежее обновление Steam Deck добавило в карманную консоль функцию разгонаЭтому мы ставим лайк!
В новом обновлении Steam OS 3.6.0 для портативной консоли Steam Deck появилась возможность разгона BIOS.
Этот апдейт будет доступен для всех версий устройства, включая модели с LCD- и OLED-дисплеями.
Владельцы Steam Deck могут установить предварительную версию ПО Steam OS 3.6.0 через функцию «превью обновления». Среди главных нововведений, которые принесет свежий софт:
- Возможность выбора microSD в качестве тома для загрузки операционной системы.
- Улучшено качество связи с наушниками по Bluetooth, добавлена поддержка протоколов Bluetooth A2DP и BAP.
- Скорректирован баланс цвета при низкой яркости экрана.
- Обновлена версия видеодрайвера Mesa до 24.1.
- Улучшена работа в режиме док-станции.
- Обновлена работа в Steam UI.
- Исправлены проблемы с поддержкой VRR-дисплеев.