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Игры
Опубликовано 13 мая 2024, 09:29
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Свежее обновление Steam Deck добавило в карманную консоль функцию разгона

Этому мы ставим лайк!
В новом обновлении Steam OS 3.6.0 для портативной консоли Steam Deck появилась возможность разгона BIOS.
Свежее обновление Steam Deck добавило в карманную консоль функцию разгона
© Forbes

Этот апдейт будет доступен для всех версий устройства, включая модели с LCD- и OLED-дисплеями.

Владельцы Steam Deck могут установить предварительную версию ПО Steam OS 3.6.0 через функцию «превью обновления». Среди главных нововведений, которые принесет свежий софт:

  • Возможность выбора microSD в качестве тома для загрузки операционной системы.
  • Улучшено качество связи с наушниками по Bluetooth, добавлена поддержка протоколов Bluetooth A2DP и BAP.
  • Скорректирован баланс цвета при низкой яркости экрана.
  • Обновлена версия видеодрайвера Mesa до 24.1.
  • Улучшена работа в режиме док-станции.
  • Обновлена работа в Steam UI.
  • Исправлены проблемы с поддержкой VRR-дисплеев.
Источник:Steam
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Steam Deck
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#игры