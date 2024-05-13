Свежее обновление Steam Deck добавило в карманную консоль функцию разгона

Этот апдейт будет доступен для всех версий устройства, включая модели с LCD- и OLED-дисплеями.

Владельцы Steam Deck могут установить предварительную версию ПО Steam OS 3.6.0 через функцию «превью обновления». Среди главных нововведений, которые принесет свежий софт: