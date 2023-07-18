Свежее обновление Windows 11 избавит от фризов и зависаний в играх

Многие геймеры сталкивались с этой неприятной проблемой, которая портила увлекательный игровой опыт. Однако свежий апдейт призван заметно улучшить ситуацию.

Инженеры Microsoft объявили, что с июльским обновлением улучшена производительность игр, особенно при использовании мышей с высокой частотой опроса сенсора.

Разработчики понимают важность высокой производительности в играх, поэтому в Microsoft сделали ставку на улучшение геймерского опыта.

Современные игры требуют от систем всё больше ресурсов. Поэтому новое обновление позволяет оптимизировать обработку запросов от периферийных устройств, таких как мыши, освобождая ресурсы для более плавной и качественной визуализации игрового процесса.

Отмтеим, что данный шаг важен для Microsoft, так как компания активно демонстрирует стремление к превращению Windows 11 в оптимальную платформу для гейминга.