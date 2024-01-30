Свежие инсайды: релиз новой игры Assassin’s Creed ожидается в ноябре

Недавно Филипп Беллемар-Фрейзе, монтажер и графический дизайнер Ubisoft, обновил свое резюме в LinkedIn, утверждая, что съемки трейлера для нового «Assassin's Creed» начались еще в сентябре 2023 года. Это свидетельствует о том, что разработка игры активно продвигается вперед, сообщает IT Home.

Ранее была информация, что игра Codename RED из серии «Assassin's Creed» перенесет игроков в японскую феодальную эпоху. Это будет следующим этапом в эволюции дизайна открытого мира в рамках этой франшизы, предлагая возможность испытать себя в роли японского ниндзя.