Свежие инсайды: релиз новой игры Assassin’s Creed ожидается в ноябре

Опубликовано 30 января 2024, 13:30
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Свежие инсайды: релиз новой игры Assassin’s Creed ожидается в ноябреВ июле представят геймплей
Инсайдер @BunnyTheVillain поделился информацией о предстоящей игре от Ubisoft — «Assassin's Creed codename RED». По его словам, первый трейлер игры будет выпущен в мае, а в июле на мероприятии Ubi Forward представят геймплейное видео. Окончательный релиз ожидается в ноябре.
Недавно Филипп Беллемар-Фрейзе, монтажер и графический дизайнер Ubisoft, обновил свое резюме в LinkedIn, утверждая, что съемки трейлера для нового «Assassin's Creed» начались еще в сентябре 2023 года. Это свидетельствует о том, что разработка игры активно продвигается вперед, сообщает IT Home.
Ранее была информация, что игра Codename RED из серии «Assassin's Creed» перенесет игроков в японскую феодальную эпоху. Это будет следующим этапом в эволюции дизайна открытого мира в рамках этой франшизы, предлагая возможность испытать себя в роли японского ниндзя.
Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак