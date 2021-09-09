Связной распродает хиты PlayStation

Игры
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Связной распродает хиты PlayStationДо 12 сентября
Связной запустил акцию “Покупай и играй” в рамках которой игры-хиты PlayStation продаются с большими скидками.
Так, приобрести God of War можно за 999 рублей вместо исходных 1 499. Игра повествует о сыне Зевса Кратосе. События игры разворачиваются уже после того, как герой отомстил богам Олимпа — теперь ему предстоит не только выживать в суровом мире, но и обучить этому своего сына.
Сэкономить можно и на покупке тайтла “Человек-Паук:Майлз Моралес”. Так, если в обычное время ее продают за 4 299 рублей, то сейчас она доступна за 3 599.
Еще одним хитом PlayStation по сниженной стоимости стал Bloodborne. Его стоимость упала с 1 499 рублей до 999.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция уже 12 сентября.