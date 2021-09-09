Связной распродает хиты PlayStation

Так, приобрести God of War можно за 999 рублей вместо исходных 1 499. Игра повествует о сыне Зевса Кратосе. События игры разворачиваются уже после того, как герой отомстил богам Олимпа — теперь ему предстоит не только выживать в суровом мире, но и обучить этому своего сына.