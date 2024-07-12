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Опубликовано 12 июля 2024, 07:25
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Switch — самая долгая домашняя консоль Nintendo, у которой нет преемника

Но есть в истории бренда и больший долгожитель
Nintendo Switch стала самой долговечной консолью компании без преемника.
Switch — самая долгая домашняя консоль Nintendo, у которой нет преемника
© VGC

С момента выхода, 3 марта 2017, года прошло 2687 дней, что превышает срок службы предыдущего рекордсмена, Famicom, у которого не было преемника 2686 дней.

Еще с 80-х годов прошлого века, с релиза Famicom, промежутки между выходами новых устройств компании становились все короче, пока Wii, предыдущий бестселлер бренда, не продержался почти 6 лет до выхода Wii U.

Wii U, ставшая провалом, ждала своего преемника всего 1566 дней — именно столько понадобилось Switch для релиза.

Отметим, что Switch все еще есть к чему стремиться — абсолютный рекордсмен бренда это портативный Game Boy, который продержался 4352 дня до выхода Game Boy Advance.

Стоит напомнить, что сама Nintendo подтвердила релиз новой консоли до конца марта 2025 года.

Источник:VGC
Автор:Булат Кармак
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#портативная консоль