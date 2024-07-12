Switch — самая долгая домашняя консоль Nintendo, у которой нет преемника

С момента выхода, 3 марта 2017, года прошло 2687 дней, что превышает срок службы предыдущего рекордсмена, Famicom, у которого не было преемника 2686 дней.

Еще с 80-х годов прошлого века, с релиза Famicom, промежутки между выходами новых устройств компании становились все короче, пока Wii, предыдущий бестселлер бренда, не продержался почти 6 лет до выхода Wii U.

Wii U, ставшая провалом, ждала своего преемника всего 1566 дней — именно столько понадобилось Switch для релиза.

Отметим, что Switch все еще есть к чему стремиться — абсолютный рекордсмен бренда это портативный Game Boy, который продержался 4352 дня до выхода Game Boy Advance.

Стоит напомнить, что сама Nintendo подтвердила релиз новой консоли до конца марта 2025 года.