Сыграть в DOOM, пока греешь макароны? LG анонсировала микроволновку с дисплеем

Устройство обещает «погружение в развлекательный процесс» прямо во время разогрева пищи. Дисплей также может синхронизироваться с духовкой LG, показывая процесс приготовления, чтобы пользователю не приходилось наклоняться и проверять еду вручную.

Эта модель стала частью новой стратегии компании, нацеленной на превращение бытовой техники в многофункциональные платформы.

Ранее LG добавляла OLED-экраны на холодильники и небольшие дисплеи на стиральные машины и сушилки. Все устройства интегрируются в экосистему умного дома LG и предоставляют доступ к развлекательным функциям.

Анонс следует за инициативами Samsung, которая также активно оснащает бытовую технику экранами до 32 дюймов.

LG пока не раскрыла стоимость и дату начала продаж новинок, но больше деталей обещают на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе.