Сюрприз от Microsoft: компания проведет презентацию Xbox-игр уже на этой неделе

Мероприятие будет посвящено проектам сторонних разработчиков. Инсайдер Nate the Hate утверждает, что анонс презентации состоится в начале недели, а сама трансляция может пройти уже в ближайшие дни.

Подобные презентации Xbox ранее проходили в марте и октябре 2024 года. Во время них были представлены такие игры, как The Sinking City 2 и трилогия S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone, а также продемонстрирован первый геймплей Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Существует вероятность, что на предстоящей презентации вновь появится Metal Gear Solid, и Konami наконец-то объявит дату релиза ремейка. Также фанаты ожидают, что будет показан новый геймплей долгожданного S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.