Сюрприз от Microsoft: компания проведет презентацию Xbox-игр уже на этой неделе

Опубликовано 14 октября 2024, 07:451 мин.
Сюрприз от Microsoft: компания проведет презентацию Xbox-игр уже на этой неделеХочется радоваться... Но получается так себе
Microsoft готовится провести новую презентацию игр для Xbox уже на этой неделе. Об этом рассказали сразу несколько инсайдеров.
Мероприятие будет посвящено проектам сторонних разработчиков. Инсайдер Nate the Hate утверждает, что анонс презентации состоится в начале недели, а сама трансляция может пройти уже в ближайшие дни.
Подобные презентации Xbox ранее проходили в марте и октябре 2024 года. Во время них были представлены такие игры, как The Sinking City 2 и трилогия S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone, а также продемонстрирован первый геймплей Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
Существует вероятность, что на предстоящей презентации вновь появится Metal Gear Solid, и Konami наконец-то объявит дату релиза ремейка. Также фанаты ожидают, что будет показан новый геймплей долгожданного S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.