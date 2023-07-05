Игры
22:07, 05 июля 2023
1 мин.

Таинственная Nintendo Switch NX появилась на сайте компании

Анонс Nintendo Switch 2 всё ближе?

В Сети появилась информация о новой консоли Nintendo — некой приставке с названием «NX».

При этом нашли упоминание устройства не абы где, а на сайте, принадлежащем «Большой N». Она засветилась в базе портала для внутренних студий и партнёров, посредством которого офисы получают поддержку от Nintendo.

Именно на его страницах нашли аннотацию к японскому аппаратному обеспечению с названием «NX».

Отметим, что актуальная консоль компании, Nintendo Switch, существует на рынке уже шесть лет. За это время было выпущено несколько вариантов девайса.

Так, в 2019 году появилась более компактная версия — Switch Lite, которая предназначена только для портативного использования.

В то же время, обновлённая версия оригинальной Nintendo Switch, известная как Switch Rev2, была выпущена с улучшенным аккумулятором.

В 2021 году компания также представила Switch OLED с новым типом экрана, но с сохранением остальных характеристик.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Nintendo не станет выпускать новую консоль как минимум до марта 2024 года. При этом уже известно, что внутренняя испанская студия бренда получила девкит приставки следующего поколения.

Новости партнеров
Новости партнеров