Таинственная Nintendo Switch NX появилась на сайте компании

При этом нашли упоминание устройства не абы где, а на сайте, принадлежащем «Большой N». Она засветилась в базе портала для внутренних студий и партнёров, посредством которого офисы получают поддержку от Nintendo.

Именно на его страницах нашли аннотацию к японскому аппаратному обеспечению с названием «NX».

Отметим, что актуальная консоль компании, Nintendo Switch, существует на рынке уже шесть лет. За это время было выпущено несколько вариантов девайса.

Так, в 2019 году появилась более компактная версия — Switch Lite, которая предназначена только для портативного использования.

В то же время, обновлённая версия оригинальной Nintendo Switch, известная как Switch Rev2, была выпущена с улучшенным аккумулятором.

В 2021 году компания также представила Switch OLED с новым типом экрана, но с сохранением остальных характеристик.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Nintendo не станет выпускать новую консоль как минимум до марта 2024 года. При этом уже известно, что внутренняя испанская студия бренда получила девкит приставки следующего поколения.