Так будет или нет? Инсайдер призвал не ждать анонса GTA 6 до 2025 года

Инсайдер LegacyKillaHD заявил, что GTA 6 не увидит свет до конца 2024 года, что совпадает с прогнозами издателя Take-Two на 2025 финансовый год.

Фанаты серии уже долгое время находятся в напряжении, с тех пор как Rockstar Games подтвердила, что работает над следующей частью GTA. Желание увидеть новую главу только усилилось после утечек, которые в конечном итоге привели к аресту виновника.

LegacyKillaHD, который ранее подтвердил подлинность утечки Project Americas и намекнул на новую женскую протагонистку, поделился дополнительной информацией, согласно которой анонса проекта не стоит ждать раньше 2025 года.

Отметим, что не так давно в Сети появились слухи, согласно которым Rockstar Games должна была показать первый трейлер GTA 6 ещё 26 октября.