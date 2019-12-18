Так будет выглядеть джойстик для PlayStation 5

Так, графический дизайнер из Италии Джузеппе Спинелли, более известный как Snoreyn, создал на основе опубликованных ресурсом Letsgodigital материалов рендер, который поражает как детализацией, так и в целом внешним видом грядущего DualShock 5. Что интересно, судя по всему (хотя бы на старте) новый джойстик от Sony не получит модернизацию за счет появления двух дополнительных кнопок, которые буквально недавно были анонсированы для DualShock четвертого поколения.