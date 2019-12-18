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Так будет выглядеть джойстик для PlayStation 5
Очень красиво, но в целом ничего неожиданного
Примерно в середине ноября Sony Interactive Entertainment попыталась получить право на патент, в котором описывается внешний вид и метод работы нового контроллера для грядущей игровой консоли PlayStation 5. Схематичное изображение не выявило принципиальных различий между нынешним DualShock 4 и условным DualShock 5, но несмотря на это, в сети уже появился крайне детализированный рендер будущего аксессуара от Sony.
Так, графический дизайнер из Италии Джузеппе Спинелли, более известный как Snoreyn, создал на основе опубликованных ресурсом Letsgodigital материалов рендер, который поражает как детализацией, так и в целом внешним видом грядущего DualShock 5. Что интересно, судя по всему (хотя бы на старте) новый джойстик от Sony не получит модернизацию за счет появления двух дополнительных кнопок, которые буквально недавно были анонсированы для DualShock четвертого поколения.
Напомним, что чуть ранее тот же графический дизайнер опубликовал рендер, на котором изобразил PlayStation 5 в версии для разработчиков. В прошлый раз у него получилось не менее детализированное и интересное изображение ходящих по сети слухов.