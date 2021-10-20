Так выглядела бы Far Cry 6, если бы вышла на первой PlayStation

Для этого автор канала Jackarte решил создать собственный демейк новой игры Ubisoft. А чтобы геймерам было проще узнать, какие именно сцены были переделаны, блогер «обработал» первый кинематографический трейлер игры.

Отметим, что несмотря на достаточно «урезанную» графику, всё ещё не составляет труда узнать главного злодея Far Cry 6 в исполнении актёра Джанкарло Эспозито, а также его сына Диего.

Напомним, что игры вышла 6 октября на всех основных платформах: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows и Stadia.