Так выглядит игра за 1,5 млрд рублей

Так выглядит игра за 1,5 млрд рублейНет, это не шутка
Daedalic Entertainment потратила около $15,9 млн (что эквивалентно 1,5 млрд рублей на середину октября) на создание игры «The Lord of the Rings: Gollum».
Однако эти инвестиции не окупились из-за массовой критики и коммерческой неудачи игры. Хоть выделенный бюджет и кажется внушительным, на деле многие считали его недостаточным, особенно по сравнению с бюджетами других AAA-блокбастеров.
Daedalic Entertainment ранее была известна своими популярными играми в жанре point-and-click, но их опыт оказался не совсем подходящим для 3D-платформера, каковым являлся проект во вселенной «Властелина колец».
Кроме того, студия столкнулась с проблемами в команде: сообщалось о неоплачиваемых сверхурочных, культуре интенсивной работы и напряжённой атмосфере.
В итоге игра была выпущена, собрала негативные отзывы и привела к последующему закрытию студии.