Так выглядит игра за 1,5 млрд рублей

Однако эти инвестиции не окупились из-за массовой критики и коммерческой неудачи игры. Хоть выделенный бюджет и кажется внушительным, на деле многие считали его недостаточным, особенно по сравнению с бюджетами других AAA-блокбастеров.

Daedalic Entertainment ранее была известна своими популярными играми в жанре point-and-click, но их опыт оказался не совсем подходящим для 3D-платформера, каковым являлся проект во вселенной «Властелина колец».

Кроме того, студия столкнулась с проблемами в команде: сообщалось о неоплачиваемых сверхурочных, культуре интенсивной работы и напряжённой атмосфере.

В итоге игра была выпущена, собрала негативные отзывы и привела к последующему закрытию студии.