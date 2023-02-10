Такой игровой рейтинг вы ещё не видели: Xbox Cloud Gaming обошёл PlayStation Cloud и GeForce Now

Такой игровой рейтинг вы ещё не видели: Xbox Cloud Gaming обошёл PlayStation Cloud и GeForce NowПричём обогнал с огромным отрывом
Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) опубликовало предварительные результаты расследования, связанного с потенциально покупкой Microsoft компании Activision Blizzard.
Фото: Microsoft
Из интересного стоит отметить, что управление открыло для публики отчёт, в котором, например, говорится о значительно меньшей пользовательской базе Google Stadia по сравнению с конкурентами — всего 10% от всего объёма рынка.
Оттуда же мы узнали, что на долю PlayStation Cloud и GeForce Now приходится по 10-20%, в то время как Xbox Cloud Gaming заняла больше их двоих вместе взятых — 60-70%!
The Verge
Вряд ли эти данные помогут мелкомягким заполучить благосклонность европейских и американских регуляторов. С другой стороны, сложно отрицать, что где-либо за пределами «облаков» Sony с брендом PlayStation заметно обгоняет Microsoft с их Xbox.
Напомним, что Google объявила о закрытии Stadia ещё в октябре 2022 года. За несколько лет с момента анонса сервис так и не смог стать по-настоящему популярным у массового геймера.