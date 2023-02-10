Такой игровой рейтинг вы ещё не видели: Xbox Cloud Gaming обошёл PlayStation Cloud и GeForce Now

Из интересного стоит отметить, что управление открыло для публики отчёт, в котором, например, говорится о значительно меньшей пользовательской базе Google Stadia по сравнению с конкурентами — всего 10% от всего объёма рынка.

Оттуда же мы узнали, что на долю PlayStation Cloud и GeForce Now приходится по 10-20%, в то время как Xbox Cloud Gaming заняла больше их двоих вместе взятых — 60-70%!