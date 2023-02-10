Игры
06:06, 10 февраля 2023
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Такой игровой рейтинг вы ещё не видели: Xbox Cloud Gaming обошёл PlayStation Cloud и GeForce Now

Причём обогнал с огромным отрывом

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) опубликовало предварительные результаты расследования, связанного с потенциально покупкой Microsoft компании Activision Blizzard.

Такой игровой рейтинг вы ещё не видели: Xbox Cloud Gaming обошёл PlayStation Cloud и GeForce Now

Фото: Microsoft

Из интересного стоит отметить, что управление открыло для публики отчёт, в котором, например, говорится о значительно меньшей пользовательской базе Google Stadia по сравнению с конкурентами — всего 10% от всего объёма рынка.

Оттуда же мы узнали, что на долю PlayStation Cloud и GeForce Now приходится по 10-20%, в то время как Xbox Cloud Gaming заняла больше их двоих вместе взятых — 60-70%!

Такой игровой рейтинг вы ещё не видели: Xbox Cloud Gaming обошёл PlayStation Cloud и GeForce Now

The Verge

Вряд ли эти данные помогут мелкомягким заполучить благосклонность европейских и американских регуляторов. С другой стороны, сложно отрицать, что где-либо за пределами «облаков» Sony с брендом PlayStation заметно обгоняет Microsoft с их Xbox.

Напомним, что Google объявила о закрытии Stadia ещё в октябре 2022 года. За несколько лет с момента анонса сервис так и не смог стать по-настоящему популярным у массового геймера.

Источник:The Verge
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