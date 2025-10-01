Tanks Blitz наградит школьников за решение задач о пробитии брони и рикошетах

Теперь школьники смогут проверить знания математики и физики на примере задач из танковых сражений. С 28 сентября в рамках всероссийской контрольной появился специальный раздел с вопросами от Tanks Blitz.

Участникам предлагают рассчитать угол пробития брони, вероятность рикошета или время захвата базы.

Принять участие можно до 5 октября как из дома, так и на офлайн-площадках. По итогам, которые подведут 15 октября, 1000 лучших участников получат бонус-коды.

Награда включает контейнеры, бустеры и дни премиум-аккаунта в Tanks Blitz.

Таким образом, проект объединяет обучение и игру: школьники тренируют навыки решения прикладных задач, а заодно получают виртуальные призы, которые можно использовать в одном из самых популярных мобильных танковых шутеров.