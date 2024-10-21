Tecno представила карманную консоль Pocket Go без экрана

В отличие от таких конкурентов, как Steam Deck и Lenovo Legion Go, новинка требует подключения к внешнему дисплею для работы.

Pocket Go работает на базе процессора AMD Ryzen 7 8840HS и поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ накопителя PCIe 4.0.

В дополнение к консоли можно приобрести комплект с AR-очками Pocket Vision, которые симулируют экран диагональю 215 дюймов, размещённый на расстоянии 6 метров.