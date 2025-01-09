«Технология буквально "предсказывает" будущее»: глава NVIDIA высказался о DLSS 4

В рамках сессии ответов на вопросы, Дженсен Хуанг отметил ключевую инновацию DLSS 4 — многокадровую генерацию, которая работает по принципу предсказания, а не интерполяции, как это было в DLSS 3.

По словам Хуанга, технология использует предыдущие кадры, векторы движения и другие данные, чтобы создавать новые кадры с минимальной задержкой. Это обеспечивает более плавный игровой процесс и стабильный ритм смены кадров.

Однако новая технология требует уникальных аппаратных возможностей, доступных только в архитектуре Blackwell.

Вместе с DLSS 4 NVIDIA представила нейронные текстуры, которые уменьшают объем памяти для материалов, например, с 48 МБ до 16 МБ. Однако их реализация зависит от разработчиков, и поддержка прошлых поколений видеокарт исключена.