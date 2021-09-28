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Tekken 7, SoulCalibur VI с "Ведьмаком" и другие игры Bandai Namco распродают со скидками до -90%До 4 октября
В Humble Bundle запустили новую акцию с огромными скидками — вплоть до -90% — на хиты Bandai Namco.
Так, один из самых популярных файтингов Tekken 7 продается сейчас с 85% скидкой. Напомним, что в обычное время его продавали за 2 905 рублей, тогда как сейчас он доступен за 435.
Игра SoulCalibur VI с “Ведьмаком”, в свою очередь, доступна за 653 рубля вместо исходных 4 358.
На 75% дешевле стала мультяшная хоррор-игра Little Nightmares. В обычное время она продается за 1 452 рублей, а в рамках распродажи — за 363.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится она через шесть дней.