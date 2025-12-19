Tencent закрыла «китайскую копию» Horizon Zero Dawn на фоне разбирательства о нарушении авторских прав

Игра пропала из Steam на фоне затяжного разбирательства с Sony о нарушении авторских прав.

Light of Motiram анонсировали еще в 2024 году как масштабный экшен с открытым миром для ПК, PS5 и мобильных устройств.

Почти сразу проект раскритиковали за сходство с Horizon. Смотрите сами: постапокалиптический мир, механические животные и рыжеволосая героиня, слишком явно напоминающая игру Guerrilla Games.

Летом 2025 года Sony подала в суд на Tencent, назвав проект «подражательным клоном». После этого китайская компания начала спешно менять описание и материалы игры, а затем и вовсе прекратила ее продвижение.

Теперь Light of Motiram официально снята с продажи, а в Sony подтвердили, что стороны урегулировали спор в частном порядке. Судя по всему, разработка игры окончательно прекращена.