Теперь играть в новые игры на слабом компьютере можно даже из Сибири

Компании GFN и «Ростелеком» не намерены останавливаться на достигнутом, поэтому будут работать над новыми техническими решениями для улучшения качества российского гейминга, запуская в том числе новые серверы.

Сервер, о котором идёт речь, соответствует уровню надёжности Tier III: все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Новый серверный кластер с современным оборудованием позволит улучшить качество предоставляемых услуг и снизит нагрузку на другие серверы.

«Мы видим, что игры стали частью массовой культуры, и стараемся сделать их доступнее для всех жителей РФ. Именно поэтому GFN размещает новые серверные кластеры в регионах, например, в Новосибирске. Это позволит игрокам восточной части России запускать новые и требовательные игры без потери качества на привычных устройствах», — сообщил Павел Троицкий, исполнительный директор GFN.