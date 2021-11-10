Теперь играть в новые игры на слабом компьютере можно даже из Сибири

Теперь играть в новые игры на слабом компьютере можно даже из СибириБлагодаря новому игровому серверу, распложенному в Новосибирске
«Ростелеком» сотрудничает с сервисом GFN с 2019 года. Благодаря совместной работе компании добились серьёзных технических улучшений: новый сервер позволит кратно сократить игровой пинг в многопользовательских и других облачных играх. Геймеры почувствуют эти улучшения на качестве и результативности игр, а также на отклике своей, даже слабой, техники.
Также, благодаря сотрудничеству GFN с компанией NVIDIA в развитии игрового сервиса GeForce NOW в России и странах СНГ, геймеры смогут запускать самые требовательные современные игры практически с любого компьютера, ТВ-приставок или смартфонов под управлением Android или iOS, сохраняя при этом преимущества графики GeForce новейшего поколения.
Компании GFN и «Ростелеком» не намерены останавливаться на достигнутом, поэтому будут работать над новыми техническими решениями для улучшения качества российского гейминга, запуская в том числе новые серверы.
Сервер, о котором идёт речь, соответствует уровню надёжности Tier III: все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Новый серверный кластер с современным оборудованием позволит улучшить качество предоставляемых услуг и снизит нагрузку на другие серверы.
«Мы видим, что игры стали частью массовой культуры, и стараемся сделать их доступнее для всех жителей РФ. Именно поэтому GFN размещает новые серверные кластеры в регионах, например, в Новосибирске. Это позволит игрокам восточной части России запускать новые и требовательные игры без потери качества на привычных устройствах», — сообщил Павел Троицкий, исполнительный директор GFN.