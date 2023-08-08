Теперь карманную консоль Steam Deck можно будет купить ещё дешевле

Недавно в базе данных Steam были обнаружены записи с маркировкой «Certified Refurbished» для всех трёх моделей устройства. Предварительные цены следующие:

Steam Deck 64 ГБ: $319

Steam Deck 256 ГБ: $419

Steam Deck 512 ГБ: $519

Эти цены могут измениться, но они соответствуют тем, по которым Steam Deck продавалась во время недавних распродаж.

Если они станут окончательными для восстановленных моделей, то это может стать отличным предложением для тех, кто хочет приобрести консоль по более доступной цене.

Valve уже предлагала запасные части для Steam Deck через iFixit, и, судя по всему, компания сможет легко восстановить поврежденные устройства. Однако важно будет узнать, предоставляется ли такая же гарантия на восстановленные устройства, как и на новые.