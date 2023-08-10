Теперь на macOS можно запустить любую игру из Steam. Благодаря инструменту Whisky

Whisky представляет собой современную оболочку для Wine, созданную с использованием SwiftUI, и предоставляет удобный графический интерфейс для работы с этим инструментом.

С Whisky пользователи могут легко создавать и управлять «бутылками» (специальными контейнерами для запуска приложений Windows на macOS), устанавливать и запускать игры и приложения для Windows, используя возможности своего Mac по максимуму.

Инструмент основан на CrossOver 22.1.1 и Game Porting Toolkit от Apple.

Особенности Whisky включают в себя интуитивно понятный интерфейс, который идеально интегрируется с macOS, возможность создания бутылок в один клик и удобные инструменты для отладки и профилирования.

Whisky также доступен для установки через менеджер пакетов Homebrew.